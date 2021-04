„RAM“ von Paul und Linda McCartney erscheint als Jubiläums-Edition

Paul McCartneys zweites Soloalbum „RAM“, das er gemeinsam mit seiner ersten Ehefrau Linda McCartney geschrieben hat, feiert 50-jähriges Jubiläum! Zu diesem Anlass soll die Platte am 14. Mai 2021 als limitierte gemasterte Vinyl-Pressung neu aufgelegt werden.

Das Album markiert das einzige von McCartney, für das seine Ehefrau als gleichwertige Co-Songschreiberin aufgeführt ist. Die Songs wurden größtenteils auf der Farm des Paars in Schottland aufgenommen, mit Unterstützung von mehreren Musiker:innen – darunter auch Denny Seiwell, dem Gründungsmitglied der Wings.

Die diesjährige Neuauflage von „RAM“ mit dem Titel „50th Anniversary Half-Speed Master Edition“ kann hier bereits vorbestellt werden.

„Vielleicht ist das der richtige Weg – hab‘ einfach Spaß daran“

Ursprünglich im Mai 1971 veröffentlicht, wurde die Platte bereits im Jahr 2012 erneut herausgebracht – damals als Teil der laufenden „Paul McCartney Archive Collection“. Anlässlich der damaligen Neuerscheinung erinnerte sich der ehemalige Beatle an die Entstehung von „RAM“ zurück. So erzählte er: „Eines Tages ging die Glühbirne an und uns wurde klar, dass wir einfach abhauen und nach Schottland gehen konnten, wo wir immer gerne waren.“ Er fügte hinzu: „Nur um mich selbst zu unterhalten, erfand ich einfach Sachen auf der Gitarre. Anstatt zu denken: ‚Nach den Beatles muss das wichtig sein‘, dachte ich: ‚Vielleicht ist das der richtige Weg – hab‘ einfach Spaß daran‘.“

