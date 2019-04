Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder kommt nach Berlin und Düsseldorf – alle Infos hier.

Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder gibt im Juni zwei Solo-Konzerte in Deutschland. Am 28. Juni gastiert er in Berlin, am 30. Juni in Düsseldorf. Zwei Solo-Alben hat er bereits veröffentlicht („Into The Wild“, „Ukulele Songs“) – mal sehen, ob er neue Lieder vorstellen wird. Bis dahin warten wir auf das neue Werk von Pearl Jam! Eddie Vedder live 28.06.2019 Berlin - Max-Schmeling-Halle 30.06.2019 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle Ticketpreis: ab 80,00 - 100,00 Euro zzgl. Gebühren. Vorverkauf: Tickets beim Fanclub "Ten Club" sind ab Freitag, dem 15.03.2019, 10 Uhr erhältlich. Der reguläre Vorverkauf startet am Freitag, dem 22.03.2019 um 10 Uhr. Tickets…