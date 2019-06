Rammstein auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts

Am Samstag (1. Juni) spielten Rammstein das erste Konzert ihrer großen Stadion-Tour durch Europa außerhalb von Deutschland. Der Gig in Barcelona - Bilder, Videos und die Setlist.

Rammstein spielten am vergangenen Samstag (1. Juni) das erste Konzert außerhalb Deutschlands. Und zwar im RCDE Stadion in Barcelona. Die Setlist bleibt auch nach dem dritten Gig der Band unverändert. Zuvor gaben Till Lindemann & Co. den Auftakt zu ihrer Europa-Tour in der Veltins-Arena mit zwei Shows in Gelsenkirchen (Dienstag, 27. Mai und Mittwoch 28. Mai). Rammstein-Lyrics: Das ist der Songtext zu „Ausländer“ Rammstein live in Barcelona: Bilder https://www.instagram.com/p/ByOQXjqomae/ https://www.instagram.com/p/ByOKcD8ALSu/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/ByNAmdsIYWu/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/ByOBvOKg4JV/?utm_source=ig_web_copy_link Rammstein live in Barcelona: Setlist Was ich liebe Links 2-3-4 Sex Tattoo Sehnsucht Zeig dich Mein Herz brennt Puppe Heirate mich Diamant Deutschland (Rmx von Richard Kruspe) Deutschland Radio Mein…