Rammstein live in Bern (Mittwoch, 5. Juni): Fotos, Videos, Setlist

U2 haben nun endlich öffentlich gemacht, wie es in diesem Jahr auf der Bühne weiter geht. Die Iren absolvieren im November und Dezember ihre bereits in Interviews angedeutete Tour in Australien, Neuseeland, Singapur, Japan und Südkorea. Allerdings werden U2 nicht ihre neue Platte, „Songs Of Experience“, präsentieren, sondern erneut „The Joshua Tree“-Tracks (und natürlich noch viele weitere ausgewählte Stücke). Die kurze Tour beginnt am 8. November in Auckland, Neuseeland, und endet am 8. Dezember in Seoul, Südkorea. Während jeder Aufführung werden U2 ihr wegweisendes Album „The Joshua Tree“ vollständig spielen. Die Tickets sind ab dem 11. Juni auf der Website…