Rammstein: Fans spekulieren über mögliche Schnittwunde an Till Lindemanns Arm

In einem Instagram-Post wird die Frage aufgeworfen, ob Till Lindemann sich vor oder während des Rammstein-Konzerts in Paris eine Armverletzung zugezogen haben könnte. User posteten auf Reddit und Instagram einige Bilder, auf denen der 60-Jährige gut zu erkennen ist – inklusive seines Arms, der so aussieht, als ziere ihn eine tiefe Schnittwunde.

Die Fans seukulieren wie wild, fragen sich, ob das Blut am Arm Kunstblut sein könnte aus der „Mein Teil“-Showeinlage. Aber das wird bestritten, da Lindemann bei jenem Song Handschuhe trage: „You can crearly see the injure after he takes off his black jacket (so from the song Rammstein until the end). A lot of people on IG are saying that the blood is fake and it is from mein teil but when till performs mein teil that ‚teil‘ of the arm is completely covered by the gloves and his outfit.“

Andere verweisen darauf, dass Kunstblut nicht so überzeugend tropfen könnte. Vielleicht sei Lindemann einfach in einem Alter, bei dem versehentliche Schnitte größere Spuren hinterließen und schlechter heilen: „That blood is not fake. It’s legit dripping from his arm. I doubt it was too serious. It looks like they slapped on a bandage or something afterwards when they were saying goodbye. Also keep in mind that as you age, your skin gets thinner. What may not have cut you at all at 20 or may have just left a bruise may very well slice you open like this. I have a family friend who is in his early 60s (a bit older than Till) and he cuts himself all the time and it actually rips his skin. That same thing could just leave a bruise or a small cut on me (I’m in my mid-20s).“

Auf den von Rammstein selbst aus der französischen Hauptstadt geposteten Bildern ist die Situation nicht zu deuten; Lindemann verbleibt im Schatten. Für Selbstverletzungen ist der Frontmann nicht bekannt; ob er sich wirklich den Arm verletzt hat, oder ob das Blut ein Showeffekt ist, kann deshalb nicht beurteilt werden. Nächste Station der Berliner ist Wien.

Gegen Till Lindemann ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs missbräuchlichen Verhaltens gegenüber Frauen. Auch gegen Keyboarder Flake wurden Vorwürfe erhoben. Beide bestreiten diese Vorwürfe. Drummer Christoph Schneider versucht derweil mit einem niedlichen Kinder-Video seines Sohns die Wogen zu glätten.