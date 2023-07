Rammstein: Erneutes Flammenmeer in der Stadt der Liebe

Spätestens seit dem bildgewaltigen Konzertfilm „Rammstein: Paris“ ist die Seine-Metropole ein besonderer Spielort für Rammstein. Das Konzert im Vorort St. Denis gelegenen „Stade de France“ am Samstag, den 22. Juli ist ausverkauft. Das Fassungsvermögen der Mehrzweck-Arena, die im kommenden Jahr zur zentralen Leichtathletik-Stätte der Olympischen Spiele 2024 werden wird, beträgt rund 80.000 Zuschauer.

Die französische Presse hat zumeist in der vermischten Artikel-Sektion „Faits Divers“ über die Missbrauchsvorwürfe berichtet. So etwa die größte Tageszeitung der französischen Hauptstadt „Le Parisien“. Dort heißt es in einer Titelzeile: „Sänger wegen sexueller Übergriffe angeklagt, gegen den in Deutschland strafrechtlich ermittelt wird.“ Christophe Bourdoiseau, der Berliner Korrespondent der links-liberalen Tageszeitung „Liberation“, berichtete im Vorfeld über das Skandal-Geschehen aus der Perspektive in Deutschland.

Der von der Online-Redaktion von „Liberation“ vorangestellte Hashtag „#metoomusic“ deutet immerhin darauf hin, dass die Anschuldigungen auch in Frankreich in einem weiter gehenden Kontext wahrgenommen werden.

Die Fans dagegen diskutieren auf der offenen Facebook-Seite der „Rammstein Fans France“ mit rund 16.300 Mitgliedern zumeist über allerlei Probleme und Wünsche beim Ticketing sowie über den Nahverkehr am Konzertabend in Richtung St Denis.

In der Bar „Hellfest Corner“ in der zentralen Rue Quincapoix steigt gar ein Warm-Up-Meeting anlässlich des Stadionkonzerts: „Für alle, die an diesem kleinen Treffen am Vorabend des Rammstein-Konzerts teilnehmen möchten, zögern Sie nicht, auf diese Veranstaltung zu antworten: Das wird uns bei der Planung ein wenig helfen; wenn wir wissen, wie viele wir für den Abend erwarten können. Bis bald, Freunde!“

Auch im Musikclub „Dr Feelgood Rocket“ steigt unter dem netten franglaise-Sprachmix-Titel „Le Before“ eine Vorab-Sause: „Der große DJ Victor Samsa gibt sich die Ehre und legt seine Elektro-Industriesounds auf, um auf das Konzert von RAMMSTEIN im Stade de France einzustimmen.“