Seit mehr als zwei Monaten sehen Rammstein sich schweren Missbrauchsvorwürfen gegenüber ihren Fans ausgesetzt – und zuletzt meldete sich eine junge Frau, die behauptete, im Alter von 15 Jahren eine Affäre mit dem damals 47-jährigen Till Lindemann geführt zu haben.

Der heute 60-jährige Sänger von Deutschlands erfolgreichster Rock-Band ließ bislang über seine Anwälte alle Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens zurückweisen und mit Klage drohen. Ansonsten dichtete er auf den Bühnen Europas auch schon mal Texte um, um seinen – witzelnden – Umgang mit den harten Anschuldigungen zu demonstrieren, oder reimte zum Abschluss des einen oder anderen Gigs fabulöse Gedichte.

Dabei nutzen Rammstein die sozialen Medien durchaus für die eine oder anderen Botschaft. Leadgitarrist Richard Z. Kruspe setzte eine kryptische Botschaft zum Tourende ab; Schlagzeuger Christoph Schneider bemitleidete sich selbst; Gitarrist Paul Landers postet Fotos von seinem Hund, was wiederum Lindemanns Ex Sophia Thomalla total süß findet.

Auf Instagram haben Rammstein nun zum Abschluss ihrer „Europe Stadium Tour 2023“, die sie am vergangenen Wochenende in Brüssel beendeten, ein Foto ihrer Bühne mitsamt der Roadcrew veröffentlicht. Die Bühne ist derart groß, dass man ziemlich ranzoomen muss, um überhaupt jemanden von der Truppe zu erkennen. Goldanzug Lorenz sieht man auch so, und auch Till Lindemann kann man vorne recht gut ausmachen – massiger Typ, der allem Anschein nach etwas ungelenk auf die Knie gegangen ist.

Paul Landers, Oliver Riedel, Christoph Schneider, alle am Start … aber wo ist Richard Z. Kruspe? Jedenfalls nicht vorne bei den anderen Rammsteinern. Vielleicht hat er das Foto geschossen und fehlt deshalb? Sicher sind einfach unsere Augen zu schlecht.

„Rammsteins Europe Stadium Tour 2023 geht in Brüssel explosiv zu Ende! Über 30 Shows in 15 Ländern – danke an alle, die aus ganz Europa und der Welt gekommen sind!“ schreibt die Gruppe unter dem Posting. Auf einem der Fotos ist auch Flake unter der Bühne zu sehen, lachend mit einer Wasserflasche. Vielleicht ja eine Suggestion, dass unter der Bühne, wo sich Berichten zufolge eine „Suck Box“ befinden soll, alles vielmehr ganz sauber abginge.

Wie es weitergeht – ob es weiter geht? Kruspe schrieb dazu vor einigen Tagen: „Thank you for being you. I do not know how the future will be but in any case will be different“ – „Danke, dass ihr ihr seid. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber sie wird auf jeden Fall anders sein.“