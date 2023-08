Causa Rammstein: Oliver Pocher empört mit Insta-Kommentaren vom Konzert

Foto: Getty Images, Joshua Sammer. All rights reserved.

Comedian Oliver Pocher hat mal wieder einen Shitstorm verursacht. In seinen Instagram-Stories teilte er Videos und Bilder vom Rammstein-Konzert in Brüssel (5. August) und versah sie mit einigen süffisanten Kommentaren. Viele User:innen fanden das überhaupt nicht witzig und warfen Pocher vor, sich (erneut) auf Kosten anderer lustig zu machen.

Oliver Pocher macht sich über Shelby Lynn lustig

In den Videos und Fotos, die Pocher nach dem Auftritt von Rammstein in der belgischen Hauptstadt postete, fanden sich einige wohl witzig gemeinte Kommentare. Dazu gehörten etwa „Helene Fischer Konzerte sind immer krasser“, oder „Skandal! Sänger zündet anderes Bandmitglied an“.

Eine Anspielung an Shelby Lynn, die erstmals die Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann öffentlich machte, brachte aber das Fass für viele zum Überlaufen.

Bei einem Foto eines Backstage-Passes, der für Familie und Freunde der Band ausgestellt war, heißt es: „Bin heute morgen hiermit aufgewacht… Für Presseanfragen bitte melden…“ Anscheinend bezieht sich Pocher hier auf Lynns Twitter-Post, in dem sie ihre Hämatome zeigte, die sie sich nach einer Aftershow-Party von Rammstein in litauischen Vilnius zugezogen haben will. Die Irin könne sich nach eigener Aussage nicht mehr daran erinnern, woher die Verletzungen stammen und äußerte den Verdacht, dass ihr K.O.-Tropfen verabreicht worden sein könnten. Seitdem haben mehrere junge Frauen von ähnlichen Erfahrungen, die sie auf Rammstein-Afterparties gemacht haben wollen, berichtet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Natürlich ließen die Reaktionen im Netz auf Pochers Provokation nicht lange auf sich warten. Eine Journalistin kommentierte etwa: „Oli Pocher ist genau dieser Typ in der Schule, der selbst nicht cool genug für die ‚coole‘ Macker-Clique war, aber ständig versucht hat, sich bei ihnen anzubiedern, indem er mies zu jenen war, auf denen die Macker herumgetrampelt sind. Die Olis hab ich noch mehr gehasst.“ „Sowas Ekelerregendes wie Pocher liest man selten“, hieß in einem anderen Kommentar weiter. Sogar die Grünen-Politikerin Julia Probst meldete sich zu Wort und beschuldigte den TV-Moderator, sich über Schwächere lustig zu machen.

Empfehlung der Redaktion Causa Rammstein: Kayla Shyx äußert sich zur einstweiligen Verfügung gegen sie

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oliver Pocher selbst oder sein Management gaben bisher kein Statement zu den Ereignissen ab.