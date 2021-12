Rammstein: Konzerttickets für vier deutsche Städte wieder verfügbar

Deutsche Rammstein-Fans dürften im Glück baden: Nachdem eigentlich sämtliche Tickets für die „Europe Stadium Tour 2022“ in deutschen Städten ausverkauft waren, sind seit Montag (27. Dezember) wieder Karten für die Termine in Leipzig, Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg verfügbar. Vor zwei Wochen waren bereits die Kontingente in der Schweiz, der Niederlande, sowie in Tschechien, Frankreich und auf den Britischen Inseln erweitert worden.

Schauplatz für erstes Musikvideo ist wohl eine Warschauer Psychiatrie

Wie ROLLING STONE gestern berichtete, dreht die Band um Sänger Till Lindemann offenbar gerade ein Musikvideo im Szpital Tworkowski – einer Psychiatrie in Warschau. Regie führt mutmaßlich Jörn Heitmann, der im Zuge der letzten Album-Veröffentlichung von Rammstein im Jahre 2019 die Singles „Radio“ und „Ausländer“ bebilderte. Ein entsprechender Instagram-Beitrag des Regisseurs wurde mit der Beschreibung „Let there be blood. You got it!“ versehen.

Nächste Platte noch im Frühjahr

Wie Gitarrist Richard Kruspe im November bestätigte, soll die nächste Rammstein-Platte noch vor Beginn der nächsten Welttournee veröffentlicht werden – laut Plan beginnt die Konzertreise am 15. Mai.

Alle Konzerte der Tour:

15.05.2022 – Prag, Airport Letnany

16.05.2022 – Prag, Airport Letnany

20.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

21.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (Zusatztermin)

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)