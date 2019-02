Rammstein live 2019: Dies ist ihre aktuelle Setlist

Foto: jw. All rights reserved.

Während im Rammstein-Camp die Vorbereitungen für das kommende Album und die Tour (Start im Mai 2019) laufen, durften sich die Fans in Mexiko bereits auf den ersten Gig des Jahres freuen. Zu Silvester 2018 sowie am 02. Januar traten die Berliner in Puerto Vallarta auf (Setlist unten).

18 Songs spielten Rammstein – wie zu erwarten, war leider kein neuer Song des für April erwarteten Longplayers dabei. Wer aber die Band kennt, weiß, dass die Set-Länge – 18 Songs – ein klassischer Maßstab für die Konzerte sein dürfte. Klassiker wie „Amerika“, „Du hast“, „Links 2-3-4“, „Seemann“ und „Sonne“ werden bei der Konzertreise ab Frühling sicher nicht fehlen.

Hier die Blu-ray von „Rammstein: Paris“ bestellen

Das macht eine „variable Masse“ von bis zu zehn Songs, die Rammstein mit den neuen Liedern austauschen könnten. Dass sie Lust haben werden, viel neues Material live vorzustellen, liegt auf der Hand. Das letzte Studiowerk, „Liebe ist für alle da“, liegt ja zehn Jahre zurück.

Kooperation

Rammstein: Setlist Explanada Flamingos, Puerto Vallarta, Mexico, 02. Januar 2019

Ramm 4 Reise, Reise Hallelujah Zerstören Keine Lust Feuer frei! Seemann Mein Teil Du riechst so gut Mein Herz brennt Links 2-3-4 Ich will Du hast Ohne dich

Zugabe:

Sonne Amerika Stripped (Depeche-Mode-Cover)

Zugabe 2: