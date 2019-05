Rammstein-Lyrics: Das ist der Songtext zu „Ausländer“

Nach „Deutschland“ und „Radio“ veröffentlichen Rammstein am 28. Mai ihre dritte Single „Ausländer“. Wie auch schon bei den ersten beiden Stücken des neuen Albums geht es vor allem um das aufwendig produzierte Video. Schon der Teaser für „Ausländer“ sorgte für Diskussionen, zeigt es doch die Band in einem Schlauchboot auf dem offenen Meer. Die Assoziation dürfte klar sein (auch wenn sie es natürlich bei näherer Betrachtung der Vorschaubilder nicht ist; Rammstein spielen ja zu gerne mit der politischen Geschlossenheit von öffentlichen Diskursen).

Der Songtext zu „Ausländer“ verrät aber auch, dass es sich im weitesten Sinne um eine derbe, erotisch aufgeladene Nummer handelt mit der One-Night-Stand-Zeile: Ich bin kein Mann für eine Nacht/Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden/Bevor die Sonne wieder lacht/Bin ich doch schon längst verschwunden.“ Aber lesen Sie selbst!

Rammstein: Lyrics zu „Ausländer“

Ich reise viel, ich reise gern

Fern und nah und nah und fern

Ich bin zuhause überall

Meine Sprache: International

Ich mache es gern jedem recht

Ja, mein Sprachschatz ist nicht schlecht

Ein scharfes Schwert im Wortgefecht

Mit dem anderen Geschlecht

Ich bin kein Mann für eine Nacht

Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden

Bevor die Sonne wieder lacht

Bin ich doch schon längst verschwunden

Und ziehe weiter meine Runden

Ich bin Ausländer (Ausländer)

Mi amor, mon chéri

Ausländer (Ausländer)

Ciao, ragazza, take a chance on me

Ich bin Ausländer (Ausländer)

Mon amour, Я люблю тебя

Ein Ausländer (Ausländer)

Come on, baby, c’est, c’est, c’est la vie

Andere Länder, andere Zungen

So hab‘ ich mich schon früh gezwungen

Dem Missverständnis zum Verdruss

Dass man Sprachen lernen muss

Und wenn die Sonne untergeht

Und man vor Ausländerinnen steht

Ist es von Vorteil, wenn man dann

Sich verständlich machen kann

Ich bin kein Mann für eine Nacht

Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden

Bevor die Sonne wieder lacht

Bin ich doch schon längst verschwunden

Und ziehe weiter meine Runden

Hahahahahaha

Ich bin Ausländer (Ausländer)

Mi amor, mon chéri

Ausländer (Ausländer)

Ciao, ragazza, take a chance on me

Ich bin Ausländer (Ausländer)

Mon amour, Я люблю тебя

Ein Ausländer (Ausländer)

Come on, baby, c’est, c’est, c’est la vie

Du kommen mit, ich dir machen gut

Du kommen mit, ich dir machen gut

Du kommen mit, ich dir machen gut

