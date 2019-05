Rammstein live in Gelsenkirchen: Fotos, Videos, Setlist

Mit „Was ich liebe“ öffneten Rammstein am Montag in Gelsenkirchen den Vorhang für die größte Tour ihrer Karriere, um zugleich auch das erste Album seit zehn Jahren zu feiern. Bei halbwegs angenehmem Wetter spielte die Band um Sänger Till Lindemann in der Veltins-Arena insgesamt 23 Songs (mit zwei Zugaben).

Natürlich dürften sich die meisten Fans vor dem Auftritt vor allem die Frage gestellt haben, welche Show und Bühne sie erwartet. Die Antwort in Kurzform: Sehr viel Action, noch mehr Feuer als je zuvor (aus mindestens 20 Hotspots), Licht und Laser im Übermaß und eine (dynamische) Bühne, die irgendwie an „Game of Thrones“ und den Nazi-Sci-Fi-Stuss „Iron Sky“ erinnert. Dazu gibt es Leuchtraketen und verschiedene Pyrotricks.

„Rammstein (Special Edition)“ hier vorbestellen

Auf einen Blick finden Sie hier die besten Fotos, die Setlist und Videos des Abends.

Kooperation

Rammstein in Gelsenkirchen: Fotos

Rammstein live in Gelsenkirchen: Setlist

Was ich liebe

Links 2-3-4

Sex

Tattoo

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Diamant

Deutschland (Rmx by Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Ohne dicc

Zugabe 1

Engel (Jatekok, Scala & Kolacny, auf einem Turm im Publikum)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Zugabe 2

Rammstein

Ich will

Rammstein live in Gelsenkirchen: Videos

Was ich liebe

Deutschland

Du hast

Zeig dich

Alles über Rammstein und das neue Album und dazu das große Interview mit der Band lesen Sie in der kommenden Ausgabe des ROLLING STONE (ab 29. Mai im Handel)

Weitere News zu Rammstein