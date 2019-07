Rammstein live in Prag 2019: Fotos, Videos, Setlist

Die Konzerte in der Veltins-Arena sind zwar schon offiziell ausverkauft. Es gibt aber noch Chancen auf einige Resttickets.

Rammstein mobilisieren ihre Fans: Offizielle Tickets für den Gig in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen in den normalen Kategorien sind alle ausverkauft. Aber es gibt noch Restkontingente von VIP-Tickets. Kostenpunkt: 275 Euro. Erhältlich sind auch noch Hospitalitytickets für den LaOla-Club, die am Montag (27. Mai) und am Dienstag (28. Mai) von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr im ServiceCenter an der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 verkaufet werden. Fans, die versuchen, Karten über Viagogo oder andere dubiose Seiten zu erwerben, seien hier noch einmal gewarnt: Die Tickets für die anstehende Europa-Tournee von Rammstein sind allesamt personalisiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie…