Rammstein: Neue Songs könnten „Sex“, „Pippi“ und „Fick Dich“ heißen

Ed Sheeran holt sich für seine kommende hochkarätige Gäste mit auf Tour. James Bay und Zara Larsson werden der Menge vor der „One-Sheeran-Show“ bei den großen Arena-Konzerten einheizen. Der britische Songwriter James Bay, feierte mit seinem Debüt-Album „Chaos and the Calm“ 2015 erste Erfolge. Nominiert für mehrere Grammys und ausgezeichnet mit zwei Brit-Awards, erschien dann letztes Jahr sein Nachfolger „Electric Light“. Die Schwedin Zara Larsson gewann bereits mit elf Jahren die Show „Das Supertalent“ in ihrer Heimat und wurde dann 2015 durch den Song „Lush Life“ weltberühmt. Das dazugehörige Album „So Good“ verkaufte sich über 22 Millionen Mal und sicherte ihr…