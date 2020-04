Rammstein: Statement zur Tour 2020

Das wird Sie auch interessieren





Rammstein haben ein erstes Statement zur geplanten Tournee 2020 abgegeben – aufgrund der Corona-Krise fragen sich viele Fans, ob sie wie geplant wird stattfinden können.

Am 9. April 2020 schrieb die Band auf ihrer Homepage:

„Wir beobachten die Situation in den einzelnen Ländern sehr genau und sind in engem Austausch mit den örtlichen Partnern der Band. Sobald es verbindliche Informationen gibt, werden diese an jeden, der ein Ticket für die kommenden Shows besitzt, weitergegeben. Bis dahin bitten wir um noch ein wenig Geduld und Verständnis.“

In der Essenz teilen Rammstein also mit, dass es noch keine Neuigkeiten gibt – man bittet um „Geduld und Verständnis“. Markant ist, dass diese Nachricht auf der offiziellen Seite, jedoch (noch) nicht auf den Socials der Band, Facebook, Twitter und Instagram, mitgeteilt wurde – weil es auf die vielen Fragen der Fans, die dort unweigerlich auflaufen würden, eben noch keine Antwort geben könnte? Fest steht, dass überall in Europa schon die ersten Festivals, die weit in den Sommer hineinreichen, abgesagt wurden.

Der aktuelle Eintrag auf der FB-Seite etwa verweist noch auf Till Lindemanns überstandenen Krankenhausaufenthalt.

Wann soll die Tour durch Europa losgehen?

Am 25. Mai wäre es soweit. Die Österreicher kämen als Erste in den Genuss eines Rammstein-Konzerts:

25. Mai Wörthersee Stadion Klagenfurt AT

29. Mai Red Bull Arena Leipzig DE

30. Mai Red Bull Arena Leipzig DE

02. Jun Mercedes-Benz Arena Stuttgart DE

03. Jun Mercedes-Benz Arena Stuttgart DE

06. Jun Stadion Letzigrund Zürich CH

07. Jun Stadion Letzigrund Zürich CH

10. Jun Event Site Ostend Ostend BE

14. Jun Principality Stadium Cardiff UK

17. Jun Boucher Road Playing Field Belfast UK

20. Jun Ricoh Stadium Coventry UK

24. Jun Goffertpark Nijmegen NL

27. Jun Merkur Spiel-Arena Düsseldorf DE

28. Jun Merkur Spiel-Arena Düsseldorf DE

01. Jul Volksparkstadion Hamburg DE

02. Jul Volksparkstadion Hamburg DE

04. Jul Olympiastadion Berlin DE

05. Jul Olympiastadion Berlin DE

09. Jul Groupama Stadium Décines FR

10. Jul Groupama Stadium Décines FR

13. Jul Stadio Olimpico Grande Torino Turin IT

17. Jul PGE Narodowy Warschau PL

21. Jul Song Festival Grounds Tallinn EST

26. Jul Granåsen Trondheim NO

27. Jul Granåsen Trondheim NO

04. Aug Ceres Park Aarhus DK

Treten sie nur in Europa auf?