Weltweit müssen durch die grassierende COVID-19-Pandemie Konzerte und Tourneen abgesagt beziehungsweise verschoben werden. Nach den Informationen der österreichischen Tageszeitung „Kleine Zeitung“ könnte dies auch die kommende Europa-Tournee von Rammstein betreffen. Eigentlich hätte die Band um Frontmann Till Lindemann am 25. Mai 2020 ihren Tourneeauftakt im Klagenfurter Wörthersee-Stadion spielen sollen.

Absage noch nicht bestätigt

Offiziell wurde das Event, das nach wenigen Stunden ausverkauft war, noch nicht verschoben. Jedoch soll es „so gut wie fix“ sein, dass die Show nicht wie geplant stattfinden kann. Laut dem Geschäftsführer des Sportparks Klagenfurt (zu dem das Stadion gehört), Gert Unterköfler, wird bereits über Ersatztermine diskutiert. „Derzeit ist der Termin noch aufrecht. Es gab aber bereits erste Gespräche über mögliche Ersatztermine“, erklärt Unterköfler.

Flakes Statement zur möglichen Verschiebung

Für den Rammstein-Auftakt gäbe es demnach zwei Möglichkeiten: Einen Ersatztermin im Herbst 2020 – oder eine Verlegung auf Mai 2021. Auf eine mögliche Verschiebung der Tour angesprochen, erklärte Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz im Interview mit der Wochenzeitung „Falter“ lapidar: „Ich habe keinen blassen Schimmer“.

Till Lindemann: Solo-Konzerte abgesagt

Zumindest Till Lindemann scheint vor dem Coronavirus nicht besonders viel Angst zu haben: Er absolvierte noch vor wenigen Tagen Shows in Osteuropa. Um eine Absage seiner Show in Moskau am 15. März 2020 zu verhindern, setzte Lindemann ein zweites Konzert in der russischen Hauptstadt an – und teilte so das Publikum auf zwei Abende auf. Der Grund: In Russland waren zu jenem Zeitpunkt Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern im Rahmen der Pandemie verboten. Der Musiker sorgte bei seinem Moskau-Konzert auch für Schlagzeilen, weil er in einem Song in einer Plastikblase auftrat – in Zeiten einer Viruspandemie sorgte dies natürlich für viel Aufsehen.

Wie „msl24“ berichtet, mussten nun drei Konzerte von Lindemanns Solotournee verschoben werden. Dies betrifft die Auftritte in den russischen Städten Perm, Kazan und Woronesch.

