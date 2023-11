Regina Spektor, Devendra Banhart und The Libertines feiern Adam Green

Adam Green gehört ganz sicher zu den einfallsreichsten Songwritern seiner Generation. Seit zwei Dekaden unterhält und fordert er sein Publikum mit albernen, ernsten, verspielten, hochemotionalen Songs als Teil der Moldy Peaches und natürlich vor allem als verschrobener Solomusiker. Die Indiemusik der 2000er hätte zwar immer noch die White Stripes und The Strokes zu bieten, aber sie wäre ohne Green ein Stück ärmer.

Höchste Zeit also, die Kunst des New Yorker Multitalents (Green malt, filmt und schreibt nebenher noch Gedichte) entsprechend zu würdigen. Das tun nun Regina Spektor, Father John Misty, Devendra Banhart, The Libertines, Jenny Lewis, Sean Lennon, Frankie Cosmos, The Lemonheads und viele weitere die auf einer neuen Werkschau die Solo-Lieder Greens singen.

Die Bandbreite reicht von „Garfield“ aus dem Jahr 2002 bis hin zu seinem letzten Album „That Fucking Feeling“, Zu hören ist auch hier, wie sich der Urenkel von Kafkas (böse gescheiterter) Briefliebe Felice Bauer mit „Friends of Mine“ neu erfand und dabei wie selbstverständlich Serge Gainsbourg mit Bob Dylan vereinigte und sich dabei von Beck und den Silver Jews und George Gershwin inspirieren ließ.

Mit großer Leichtigkeit pinselt Green rätselhafte, poetische Wortbilder und vertont sie zu einer Collage des Abersinns, die genauso sehr Rock’n’Roll sein können wie einfach ziemlich witzig. Seine von ihm geliebten und ebenso zurückverehrten Kolleginnen und Kollegen geben Greens Liedkunst nun teilweise einen neuen Anstrich, nehmen sie auseinander, setzen sie wieder zusammen oder berauschen sich einfach an seiner Stilfülle.

„Moping In Style: A Tribute To Adam Green“ erscheint am 01. Dezember 2023 in den üblichen Formaten. Am 30. März 2024 spielt Adam Green ein exklusives Deutschland-Konzert im Columbia-Theater in Berlin.