Während viele Kritiker „Star Wars: Die letzten Jedi“ als Bereicherung für den „Krieg der Sterne“ sehen, sind die Fans geteilter Einschätzung, was den Wert von „Episode VIII“ angeht. Ein Zuschauer wiederum ist so weit gegangen, eine Petition auf change.org ins Leben zu rufen, Ziel: Den „letzten Jedi“ den Status als „Star Wars“-Film abzuerkennen (manche Leute haben aber auch Sorgen!), also Streichung aus dem „Krieg der Sterne“-Kanon. Dabei scheint es nicht um die neuen Geschichten und Helden zu gehen – sondern darum, wie das Disney-Team mit den alten Helden umspringt.

Der wütende Fan Henry Walsh aus dem US-Bundesstaat Georgia schreibt: „Für lange Zeit war ‘Star Wars‘ eine Geschichte über zwei Dinge, die Jedi und Luke Skywalker. Nach 260 Romanen, in denen wir den Helden begleiteten, habet ihr, Disney, entschieden, all die Werte aus dem Kanon zu entfernen – und habt damit drei Jahrzehnte Geschichte vernichtet.“