Für Ringo Starr sind Auftritte mit Paul McCartney immer noch magisch

Paul McCartney hat es wieder mal geschafft: Er steht an der Spitze der „Billboard Album Sales“-Charts. Wohl auch dank der vielen Cover-Variationen des Werks.

In der vergangen Woche verkaufte sich „McCartney III“ 104.000 mal in den USA. Das Album debütiert damit auf Platz eins der Billboard Album-Sales-Charts. Paul McCartney knackte so auch einen Mini-Rekord, den er mit der Vorgänger-Platte „Egypt Station“ selbst aufstellte. Nach dem 2018er-Album stand kein zweiter Rockmusiker mehr mit einem Solo-Werk auf dem Siegertreppchen. Der Erfolg von „McCartney III“ liegt wohl auch mitbegründet in den unzähligen Variationen, in denen es auf den Markt kommt – bunte Schallplatten und CDs mit alternativen Cover. Abseits der „Billboard“-Charts landete das fulminante Finale einer in den 70er-Jahren begonnen Trilogie auch auf Platz eins der „Tastemaker…