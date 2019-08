Rock im Park 2020: Alle Infos zum Festival, die Ihr braucht

Alle Infos zu den Konzerten von Helene Fischer am 13. und 14. Dezember 2019, die dann zu Weihnachten (25. Dezember) ausgestrahlt werden.

Im Dezember gibt Helene Fischer zwei Konzerte in Düsseldorf im Rahmen ihrer „Helene Fischer Show“. Die Aufzeichnung in der Messehalle 6 findet am 13. und 14. Dezember statt – ausgestrahlt wird sie am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF. Der exklusive Vorverkauf für die Termine der TV-Aufzeichnung startet am Freitag, den 23. August um 11 Uhr auf Eventim. Die Tickets für diese Veranstaltung(en) sind personalisiert. Karten können HIER bestellt werden. Helene Fischer gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands, Karten für ihre Konzerte sind deshalb auch sehr begehrt. Fans müssen deshalb schnell sein, um die begehrten Karten für…