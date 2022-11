Rock and Roll Hall of Fame 2022: Eurythmics performen „Sweet Dreams (Are Made of This)“

Eurythmics, 37. Zeremonie in der Rock & Roll Hall of Fame in Los Angeles, 05. November 2022

Eurythmics haben ihre Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame am Samstag (05. November) mit der Performance von „Sweet Dreams (Are Made of This)“ gefeiert. U2-Gitarrist The Edge hat die Darbietung von Annie Lennox und Dave Stewart eingeleitet.

Die 37. Zeremonie fand im Microsoft Theater in Los Angeles statt. Die weiteren Neuaufnahmen 2022 sowie die verliehenen Preise gibt es unten.

Die Setlist von Eurythmics

„Would I Lie to You?“ „Missionary Man“ „Sweet Dreams (Are Made of This)“

„Sweet Dreams (Are Made of This)“ wurde am Tag der Trennung von Annie Lennox und Dave Stewart geschrieben

Der Song ist am Tag entstanden, an dem sich die beiden Eurythmics-Musiker*innen getrennt haben. Dave Stewart hat den Track, der 1983 veröffentlicht wurde, produziert. Inhaltlich beschreibt Lennox im Stück, was Menschen im Leben antreibt.

Die Gewinner*innen 2022

Bereits vor einigen Monaten wurden alle Neuaufnahmen der Rock & Roll Hall of Fame 2022 verkündet: Am Samstagabend wurden neben Eurythmics auch die Interpret*innen Pat Benatar & Neil Giraldo, Duran Duran, Eminem, Dolly Parton, Lionel Richie und Carly Simon geehrt. Hier geht es zu den weiteren Auftritten im Rahmen der Feier.

Außerdem erhielten Judas Priest sowie Jimmy Jam & Terry Lewis den „Musical Excellence Award“ sowie Harry Belafonte und Elizabeth Cotten den „Early Influence Award“. Anwalt Allen Grubman, Plattenproduzent Jimmy Iovine und R&B-Sängerin und Sugar-Hill-Records-Gründerin Sylvia Robinson wurde der „Ahmet Ertegun Award“ für Nicht-Interpret*innen verliehen.

So kommen Bands in die Rock & Roll Hall of Fame

Um in die die Ruhmeshalle aufgenommen werden zu können, muss vor mindestens 25 Jahren die erste Schallplatte oder CD der jeweiligen Formation veröffentlicht worden sein. Von Kurator*innen werden dann jährlich einige Musiker*innen ausgewählt.

Immer wieder wurde die Rock & Roll Hall of Fame für ihre Entscheidung kritisiert: Stimmen sagen, dass berühmte Rock-Bands, wie zum Beispiel Iron Maiden, noch in der Hall of Fame fehlen.