Eurythmics Songbook: So läuft die Tour ohne Annie Lennox

Im Jahr 1983 veröffentlichte das britische Pop-Duo Eurythmics den Song „Sweet Dreams (Are Made Of This)“. Bis heute – 40 Jahre nach dem Release – ist der Track fester Bestandteil vieler Party-Playlists. Schöpfer Dave Stewart geht zum 40. Jubiläum des gleichnamigen Albums auf Tournee und kommt dabei auch in drei deutsche Städte.

Im Rahmen der „Eurythmics Songbook: Sweet Dreams – 40th Anniversary“ will der Musiker jeden Abend rund 20 Songs auspacken. Die Show, die von einem von Stewart erstellten Film begleitet wird, soll als „eine Art Retrospektive“ fungieren – dabei möchte er „jedes Album berücksichtigen“.

„So habe ich die Show zusammengestellt – nach dem Motto: Schaut mal, wir haben uns von hier nach dort und dann dort und dahin entwickelt. Und ich habe Glück, dass ich von einem Songbook sprechen kann und dass die Leute die Lieder kennen“, erklärt der Gitarrist und Songwriter das Konzept.

Annie Lennox will keine Eurythmics-Tour mehr

Annie Lennox, der zweite Part des Duos, wird allerdings nicht mit auf der Bühne stehen, wenn Stewart Hits wie „Love Is A Stranger“ und „Here Comes The Rain Again“ spielt. „In den letzten 20 Jahren hat man Annie und mir so ziemlich jede Tournee angeboten, die man sich vorstellen kann, die haben uns fast bekniet, aber Annie will nicht auf Tournee gehen“, so der Musiker gegenüber der dpa in London. „Deswegen habe ich es ‚Eurythmics Songbook‘ genannt, sonst wären es ja die Eurythmics.“

Trotzdem müssen die Songs nicht auf eine weibliche Stimme verzichten. Stewart holt sich drei Sängerinnen mit in den Tourbus – seine Tochter Kaya, Soulsängerin RAHH und die australische Popmusikerin Vanessa Amorosi. Vor allem über die Zusammenarbeit mit seinem Sprössling, deren Patentante Annie Lennox ist, ist der Musiker stolz. „Kaya singt Eurythmics-Lieder, seit sie drei Jahre alt war. Sie saß auf Annies Schoß und hat ‚There Must Be An Angel‘ und sowas gesungen“, erzählt Stewart.

Auch über die Unterstützung von Amorosi, die im Jahr 2000 den Hit „Absolutely Everybody“ veröffentlichte, freut sich der Musiker. Sie sei eine „unglaubliche Sängerin – eine kraftvolle, soulige Sängerin mit einem Hauch von Gospel“, so der Eurythmics-Star. RAHH dagegen sei zwar auch vom Soul inspiriert, „aber auf eine sanftere Art“.

Die Musiker:innen spielen am 15. November in Düsseldorf, am 26. November folgt ein weiterer Termin in der Frankfurter Jahrhunderthalle, um ein Tag darauf in Berlin die Deutschland-Shows abzuschließen. Tickets gibt es hier.

Alle Deutschland-Termine im Überblick: