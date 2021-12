Rod Stewart singt „You’re in My Heart“ für einen krebskranken Fan

Rod Stewart hat einem Fan, der unter einem Gehirntumor leidet, eine Botschaft zukommen lassen – Stewart schickte ihm eine persönliche Videonachricht, inklusive eines Ausschnitts seines Lieblingsliedes.

Der Videoclip wurde am Samstag den 11. Dezember von „Good News Movement“ veröffentlicht. Der Titel lautet „Sir Rod Stewart erfüllt den letzten Wunsch eines Mannes [und] singt ihm sein Lieblingslied vor“. Das Video startet mit einer persönlichen Nachricht des Sängers: „Gary, hier ist Rod Stewart, den ganzen Weg aus London, England, wo es eiskalt ist. Ich habe gehört, dass es dir im Moment gesundheitlich nicht gut geht, und auch, dass du ein großer Fan von mir bist, deshalb würde ich gerne dieses kleine Lied für dich singen“.

„Hervorragend“

Daraufhin singt Stewart einen Ausschnitt seines 1977er-Hits „You’re in My Heart (The Final Acclaim)”. Im Anschluss an die Performance ist auch die Reaktion Garys in dem Video zu sehen. Auf die Frage, wie ihm der Clip gefallen habe, antwortet er: „Wow“, und etwas später: „Hervorragend“. Schon lange habe Gary nicht so viel auf einmal gesagt, so seine Familie, deshalb sei sie Stewart immens dankbar.

In der Caption des Tweets wird auch erklärt, wie das Video zustande gekommen ist: „Sir Rod Stewart überrascht und singt für Gary, einen Fan, dessen liebevolle Nichte Jenna alles getan hat, um den britischen Star zu erreichen, alles für ihren Onkel, der an einem Gehirntumor leidet. Good News Movement hatte die Ehre, mit Rods Familie in Kontakt zu treten, welche sofort sagte ‚betrachtet es als erledigt.’“

Wie unlängst zutage kam, hätte Rod Stewart einst beinahe eine Supergroup mit Freddie Mercury und Elton John gegründet.