Thronjubiläum von Queen Elizabeth: Auftritte von Queen, Elton John und Rod Stewart sehen

Queen + Adam Lambert eröffneten das Konzert zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. in London mit einer aufwendigen Show. Außerdem seht ihr am Ende des Artikels die Auftritte von Elton John und Rod Stewart.

Queen + Adam Lambert eröffneten am 4. Juni die Platinum Party am Buckingham Palace mit ihrer Performance. Hierbei spielte die Band Klassiker wie „We Will Rock You“, „Don’t Stop Me Now“ und „We Are The Champions“.

Queen Elizabeth mit Gastauftritt

Die Queen selbst leitete gemeinsam mit der Zeichentrickfigur Paddington den Auftritt ein. Nachdem Lambert auf einem Laufsteg der jubelnden Menge entgegenlief, wurde Brian May auf einer Plattform über die Bühne gehoben, um ein Solo zu spielen. Ihr könnt die Show unten im Artikel sehen.

Im Vorlauf erinnerte sich der Queen-Gitarrist an den letzten Auftritt der Band bei dem Goldenen Jubiläum von Königin Elisabeth II. im Jahr 2002:

„Natürlich muss der Auftritt am 4. Juni etwas ganz Großes sein, nach dem Auftritt auf dem Dach des Buckingham Palace vor vielen Jahren“, sagte May gegenüber dem „Express“.

Zahlreiche Stars

Das Jubiläum bot ein Programm mit vielen Größen aus der Musikbranche. Mit dabei waren Künstler*innen wie Elton John, Diana Ross, Alicia Keys, Andrea Bocelli und Sir Rod Stewart. Elton John performte „Your Song“, während Rod Stewart die beiden Songs „Baby Jane“ und „Sweet Caroline“ zum Besten gab.

Hier seht ihr den Auftritt von Queen und Adam Lambert

Elton John mit „Your Song“

Rod Stewart singt „Baby Jane und „Sweet Caroline“