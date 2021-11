Rod Stewart will mit Elton John nichts mehr zu tun haben

Foto: WireImage, KMazur. All rights reserved.

Zwischen Rod Stewart und Elton John herrscht Funkstille. „Ich glaube, wir verehren uns noch immer gegenseitig, aber wir haben uns auseinandergelebt, wie es Liebende manchmal tun“, so Stewart in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Nicht einmal die Telefonnummer von John habe er noch in seinem Telefonbuch stehen.

Zusammenarbeit? „Eher wird Schottland Weltmeister“

Spielte Stewart vor Jahrzehnten noch gemeinsam mit Elton John und Freddie Mercury mit dem Gedanken, eine Band zu gründen, schätzt der 76-jährige die Chancen für eine Zusammenarbeit mit Elton John heute als sehr gering ein – eher werde Schottland Fußball-Weltmeister.

Auch der Inhalt im Glas vereint die Superstars nicht mehr