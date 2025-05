Pulp veröffentlichen „Got To Have Love“

Vinyl: So verschicken Sie am sichersten und günstigsten LPs

Genesis kündigen Deluxe-Edition von „The Lamb Lies Down on Broadway” an

Fotos: ROLLING STONE im Juni – Titelthema: Genesis + exklusive Vinyl-Single

Im November 1974 erschien „The Lamb Lies Down On Broadway“, das Meisterwerk von Genesis. Es war zugleich das letzte Album mit Peter Gabriel. Nun wird eine neue Edition des enigmatischen Progressive-Rock-Geniestreichs veröffentlicht. Arne Willander, Fabian Broicher, Peter Huth und Sassan Niasseri gehen auf Spurensuche.

YUNGBLUD

Der britische Superstar Yungblud verbeugt sich mit einem epischen Rock-Album vor der Musik, mit der er sozialisiert wurde. Doch „Idols“ ist auch sein Coming-of-Age-Moment.

Von Jörn Schlüter

BOB WEIR

Bob Weir ist seit 1965 praktisch ohne Pause unterwegs. Früher als Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied der Grateful Dead, heute mit Dead & Company und seinem Soloprojekt Wolf Bros. Und: Der 77-Jährige plant, mit Symphonieorchestern in ganz Amerika aufzutreten. Ein exklusives Interview

Von Angie Martoccio

PULP

Different Comeback: Fast ein Vierteljahrhundert nach „We Love Life“ veröffentlichen Pulp wieder ein neues Album. Jarvis Cocker spricht über sein schönes Alterswerk, das sich selbst nicht so wichtig nimmt

Von Sassan Niasseri

ANNETTE & INGA HUMPE

Die Plattenfirma wollte aus Annette & Inga Humpe in den Achtzigern Europas Antwort auf Madonna machen. Das hat nicht ganz geklappt, aber ihr Debüt, das nun zum 40. Geburtstag wiederveröffentlicht wird, war ein wegweisendes Album.

Von Jenni Zylka

THOMAS MANN

Kein Schriftsteller steht so sehr im Ruf, die bürgerliche Hochkultur zu verkörpern, wie Thomas Mann – glaubt man dem Klischee. Aber seine Tagebücher erzählen von der Lust am Leichten, Populären, Trivialen. Ein heimlicher Held der Popkultur

Von Kai Sina

The Mix

Sie wurde als Model bekannt, doch Annahstasia versteht sich als Musikerin – und ihr Songwriter-Folk-Debüt streckt sich auch Richtung Jazz und Blues aus. Außerdem im Mix: The Minus 5, Mei Semones, Lael Neale, Emma-Jean Thackray, Sophia Kennedy, Dire Straits, a-ha und vieles mehr.

Reviews

Jürgen Ziemer über das neue, überwältigende Album von Drangsal, Wolfgang Doebeling über das Frühwerk von Pentangle – und der ROLLING-STONE-Guide widmet sich den immer etwas unterschätzten Duran

Duran.

Exklusive Vinyl im Heft: „The Carpet Crawlers“

Mit dieser Ausgabe erscheint eine weltexklusive Vinyl-Single von „The Carpet Crawlers“ (bei den bisherigen Vinyl- und CD-Editionen „Carpet Crawlers“ betitelt) – mit einer remasterten und einer Live-Version des Stücks. Abonnenten können ein Exemplar auch separat beim Abo-Shop des ROLLING STONE gegen zwei Euro Gebühr bestellen.

„The Carpet Crawlers“ ist ein Vorbote der „50th Anniversary Edition“ von „The Lamb Lies Down On Broadway“, die Ende August bei Rhino/Warner Music erscheint. Neben einer neuen Abmischung des von John Burns produzierten Albums nach den Originalbändern von 1974 enthält das Boxset einen Konzertmitschnitt vom Januar 1975 aus dem Shrine Auditorium in Los Angeles, bei dem das Doppelalbum komplett aufgeführt wurde, und einen Dolby-Atmo-Mix, der von Peter Gabriel und Tony Banks in den Real World Studios überwacht wurde.

Playlist des Monats: New Noises

Vom Trost der Lieblingslieder singt das Trio Low Life Rich Kids. Unsere Juni-Playlist enthält einige Tracks, die bei dem einen oder der anderen in dieser Kategorie landen könnten

1. WILL VARLEY „END TIMES“ (FEAT. BILLY BRAGG)

Eine düster-dystopische, im Sound an Springsteens „The Ghost Of Tom Joad“ erinnernde Folk-Ode des Londoner Songschreibers, der für diese Mahnung Billy Bragg als Duettpartner gewinnen konnte.

2. TAJ MAHAL & KEB’ MO’ „BETTER THAN EVER“

Die beiden Blues-Legenden grooven ziemlich lässig in diesem fast schon poppigen Song ihres gemeinsamen neuen Albums, das den sprechenden Titel „Room On The Porch“ trägt.

3. BILLY NOMATES „THE TEST“

Nach ihren ersten zwei sehr gelungenen Platten öffnet die britische Songschreiberin Victoria Maries aka Billy Nomates ihren Wave-Pop für hymnische und hittaugliche Töne wie diese.

4. ROBERT FORSTER „STRAWBERRIES“

Ein so berührendes wie heiteres und von Bläsern beseeltes Duett mit Ehefrau Karin von Forsters neuem Album „Strawberries“. Ein großes Vergnügen ist auch das Video zum Titelsong.

5. PHILIPP FANKHAUSER „MONSIEUR THIBODEAUX“

Der Schweizer Singer-Songwriter ist vor allem ein Blues-Afcionado. Seit den Achtzigern wandelt er auf den Spuren seiner US-Idole. „Monsieur Thibodeaux“ träumt beschwingt von Louisiana.

6. MEKA „HEAVY HANDS“

Mit ihrem Debütalbum, „The Rabbit“, stellt sich die US-Songschreiberin Melissa Lingo aka Meka auf anmutige Weise in die amerikanische Folk-Tradition der 60er- und 70er-Jahre.

7. LOW LIFE RICH KIDS „LIEBLINGSLIEDER“

Noch ein Stück von einem fabelhaften Debütalbum: Das österreichische Trio, bestehend aus den Sängerinnen Mara Romei und Coco Brell sowie dem Songschreiber Bernhard Eder, hat den derzeit smartesten Indie-Pop.