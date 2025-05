Pulp veröffentlichen „Got To Have Love“

The Who: Auftritt von 1971 erscheint als Live-Album

Im Juni erscheint das erste Album von Pulp seit 24 Jahren – jetzt erscheint mit „Got To Have Love“ die zweite Single der kommenden Platte.

Selbstgespräche über Liebe

Frontmann Jarvis Cocker hat mit dem neuen Song wohl gelernt, mit dem Gefühl der Liebe besser umzugehen. „Liebe ist ein Wort, das ich nicht sagen konnte, bis ich auf die 40 zuging“, erklärt er laut Pressemitteilung. „Ich hörte mir ständig Liebeslieder an, aber konnte das Wort im echten Leben nicht benutzen. Im Text dieses Songs unterhalte ich mich mit mir selbst über diese Angelegenheit, ich stelle mich zur Rede. Jetzt habe ich gelernt, es auszusprechen, ohne dabei eine Miene zu verziehen.“

Im passenden Musikvideo wird der Song von Aufnahmen einer Doku über den Wigan Casino Nachtclub in Manchester begleitet.

Hier geht es zum Musikvideo von „Got To Have Love“:

https://www.youtube.com/watch?v=c_xnLmRz6XM

Wie kam es zum neuen Album von Pulp?

Zur Entstehung des am 6. Juni erscheinenden Albums „More“ erzählte Jarvis Cocker bereits: „Nun, als wir 2023 wieder tourten, probten wir während der Soundchecks einen neuen Song namens ‚The Hymn of the North‘, bevor wir ihn dann am Ende des zweiten Abends in der Sheffield Arena auch spielten. Das schien alle Schleusen zu öffnen: Mit der ersten Jahreshälfte 2024 hatten wir die restlichen Songs beisammen. Einige greifen noch Ideen aus dem letzten Jahrhundert auf.“

Die Musik für eines der Stücke wurde von Richard Hawley geschrieben und bei einem anderen stammt sie von Jason Buckle. Auch die Eno Family singt die Backing Vocals auf einem der Songs. Die Streicher-Arrangements auf manchen Tracks wurden von Richard Jones geschrieben und vom Elysian Collective eingespielt. „More“ ist außerdem dem 2023 verstorbenen Pulp-Bassisten Steve Mackey gewidmet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Tracklist von „More“: