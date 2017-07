Mit seinem Debüt „Soul Power“ eroberte sich Curtis Harding im Januar 2015 auf Anhieb ein großes Publikum. ROLLING STONE schrieb damals: „Vom Backgroundsänger zur neuen Soul-Hoffnung: ein großes Debüt“. Auch Jack White und Iggy Pop waren begeistert von den Neo-Soul-Songs.

Weiterlesen ROLLING STONE präsentiert: Charles Bradley & His Extraordinaires live 2017 Charles Bradley & His Extraordinaires sind in diesem Jahr erneut auf Tour und spielen in insgesamt vier deutschen Städten. Präsentiert von ROLLING STONE!

Nun ist Harding mit neuen Songs und einer Tour im Herbst zurück. Zusammen mit Danger Mouse nahm er den Song „Lead On Me“ für die Compilation „Resistance Radio: The Man In The High Castle Album“ auf. Sam Cohen (Norah Jones, Cee Lo Green, Benjamin Booker) produzierte seine aktuelle Single „On And On“.

ROLLING STONE präsentiert: Curtis Harding live 2017: