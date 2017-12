ROLLING STONE präsentiert: Lukas Nelson & Promise Of The Real auf Tour im März 2018

Seit Lukas Nelson vor fast genau zehn Jahren mit seiner Band Promise Of The Real reüssierte, hat der inzwischen 28-jährige Sänger inzwischen unzählige Shows gespielt. Der große Wendepunkt seiner Karriere gelang dem Sohn von Country-Legende Willie Nelson aber 2014, als er gemeinsam mit seiner Band für die Aufnahmen von Neil Youngs „The Monsanto Years“ (2015) ins Studio eingeladen wurde. Was dort prächtig funktionierte, wiederholte sich auf der großen Bühne, wo Promise Of The Real dem Rock-Veteranen auf Welttournee und beim Desert Trip Festival eine fast schon unglaubliche Vitalität verliehen.

2018 werden Lukas Nelson & Promise Of The Real nach einem ersten Headliner-Gastspiel im Oktober 2017 für zwei weitere Konzerte nach Deutschland kommen. Im Gepäck haben sie dann auch die Songs ihrer neuen und inzwischen vierten Platte „Lukas Nelson & Promise Of The Real". Präsentiert wird die Tour von ROLLING STONE.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag (8. Dezember 2017). Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Lukas Nelson & Promise Of The Real live 2018

04.03. Hamburg, Knust

05.03. Berlin, Lido