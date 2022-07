ROLLING STONE präsentiert: Pavement live 2022

Die Indie-Pionier Pavement kommen auf Deutschland-Tour. Im November 2022 spielen sie ein Konzert in Bremen und eines in Berlin.

In den frühen 90ern trugen Pavement maßgeblich zur Etablierung des Alternative-Rock bei. Nach zwischenzeitlicher Bandauflösung im Jahr 1999 und einer Reunion mit ausgedehnter Tour im Jahr 2010 melden sich Sänger Stephen Malkmus, Scott “Spiral Stairs” Kannberg, Mark Ibold, Bob Nastanovich und Steve West live auch in Deutschland zurück.

In den prägenden zehn Jahren ihrer Karriere gelang Pavement fünf große Alben: „Slanted And Enchanted” (1992), “Crooked Rain, Crooked Rain” (1994), “Wowee Zowee” (1995), “Brighten The Corners” (1997) und “Terror Twilight” (1999).

Nach 2010 ist 2022 nun die zweite große Reunion für Pavement angesagt. Präsentiert werden die Konzerte in Berlin und Bremen von ROLLING STONE.

Pavement auf Tour 2022