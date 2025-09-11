Whitney live

Whitney kommen für vier Shows nach Deutschland — mit ihrem neuen Album „Small Talk“ im Gepäck.

Whitney

Whitney  |  Das Duo veröffentlicht bald ein neues Album und geht auf Tour Foto: Alexa Viscius. All rights reserved.

Das Chicagoer Duo Whitney kommt wieder nach Deutschland. Im November erscheint ihr fünftes Album „Small Talk“, aus diesem Anlass geht die Band auch wieder auf US- und Europa-Tour.

Whitney melden sich mit „Small Talk“ zurück

Im Juli gab das Folkrock-Duo Whitney die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums „Small Talk“ bekannt. Am 7. November erscheint die neue LP, im Februar 2026 spielen sie nach drei Jahren wieder Shows in Europa. In Deutschland kann man sie vier Mal live sehen.

Whitney wurde 2014 in Chicago vom ehemaligen Smith-Western-Gitarristen Max Kakacek und dem damaligen Unknown-Mortal-Orchestra-Schlagzeuger Julien Ehrlich gegründet. Mit ihrem Debütalbum „Light Upon the Lake“ (2016) erlangten sie schnell internationale Bekanntheit. Ihre fünfte Veröffentlichung markiert die musikalische Rückkehr der beiden zu ihrem originalem Folkrock-Sound, verfeinert mit sanften Indie-Beach-Elementen. Die Single „Dandelions“ bietet einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album.

Whitney auf Tour

An folgenden Terminen spielt das Folkrock-Duo in Deutschland:

  • 11.02.2026 — München, Hansa 39
  • 12.02.2026 — Berlin, Lido
  • 15.02.2026 — Hamburg, Knust
  • 19.02.2026 — Köln, Gebäude 9

Der Pre-Sale für die Tickets beginnen am 15.September. Der allgemeine Verkauf startet am 17.September.

