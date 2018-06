Rolling Stones in Berlin: Tickets, Wetter, Anfahrt, Support, Sicherheit

Eines der wichtigsten Konzerte des Jahres steht bevor: Am 22. Juni gastieren die Rolling Stones im Berliner Olympiastadion. Es ist das erste Deutschland-Konzert der „No Filter“-Tour in diesem Jahr.

Am 30. Juni treten Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Charlie Watts in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart auf. Hier auf einen Blick: alle wichtigen Infos zum Berlin-Gig.

Gibt es noch Tickets für die Rolling Stones?

Allein ein Blick bei Eventim offenbart: Es gibt noch Karten für sechs von neun Ticket-Kategorien. Noch am Freitag, eine Woche vor dem Konzert, lassen sich Karten ab 98 Euro erwerben. Ausverkauft ist u.a. der „normale“ Stehplatz im Innenraum. Für den „No Filter Pit“ gibt es noch Karten. Sie fragen sich, warum, da man dort doch so nah dran an den Rolling Stones wäre? Na, die Tickets kosten 799 Euro!

Abendkasse (Stand: 15. Juni 2018): Es sind laut olympiastadion.berlin noch Restkarten für das Konzert der Rolling Stones vorhanden, welche ab Einlass-Beginn an der Abendkasse erworben werden können.

Wer sind die Vorbands, wer macht den Support?

Für Berlin sind The Kooks im Vorprogramm. Die Briten stellen sicher auch Songs ihres kommenden Albums „Let’s Go Sunhsine“ vor.

Wann geht’s los im Berliner Olympiastadion?

Einlass: 17:00 Uhr, Beginn: 19:15 Uhr (The Kooks). Mit den Rolling Stones dürfte ab 20.30 Uhr gerechnet werden.

Wie komme ich zum Olympiastadion!

Obwohl das Konzert nicht ausverkauft ist, werden sich zehntausende Fans im Stadion befinden. Bei derartigen Großevents wird grundsätzlich empfohlen, nicht mit dem Auto zu kommen. Wer dennoch motorisiert anreisen will: Rund um das Gebäude gibt es viele öffentliche Parkplätze, die (teilweise gebührenpflichtig) genutzt werden können.

Parkplätze Auto:

Olympischer Platz (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO4 mit behindertengerechten Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO5 mit behindertengerechten Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

U-Bahn

Anlaufstelle ist die U-Bahnlinie U2, Haltepunkt U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus sind es ca. fünf Minuten zu Fuß bis zum Stadion (Eingang Osttor: 500m, Eingang Südtor: 870m).

Durchschnittliche Fahrdauer:

• 2 Minuten vom U-Bahnhof Ruhleben

• 13 Minuten vom U-Bahnhof Zoologischer Garten

• 25 Minuten vom U-Bahnhof Potsdamer Platz

• 36 Minuten vom U-Bahnhof Alexanderplatz

S-Bahn

Mit der S-Bahnlinie S9 (neu seit Dezember 2017) bis S-Bahnhof Olympiastadion. Von dort ca. fünf Minuten Fußweg bis zum Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200m, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250m)

Durchschnittliche Fahrdauer:

• 7 Minuten vom S-Bahnhof Spandau

• 14 Minuten vom S-Bahnhof Zoologischer Garten

• 23 Minuten vom S-Bahnhof Friedrichstraße

• 26 Minuten vom S-Bahnhof Alexanderplatz

Per Bus

Mit dem Buslinien M49 und 218 bis Haltestelle Flatowallee. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion. Oder mit der Buslinie 104 bis U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort direkt zum Stadion gehen oder eine weitere Haltestelle mit der U-Bahnlinie U2 zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Es gibt 100 Fahrradparkplätze:

• am Osttor vor den beiden Torhäusern (links und rehts von den Olympischen Ringen)

• am Südtor (mit Blick aufs Stadion links)

• vor dem Schwimmbadeingang

• vor den Kassencontainern am PO 4

Wie wird das Wetter bei den Rolling Stones?

Wetter-Vorhersagen sind immer mit Vorsicht zu genießen, egal wie kurzfristig Prognosen gemacht werden. Aktueller Stand: 26 Grad bis zum Abend, danach 19 Grad. Perfekt. Regenwahrscheinlichkeit: 0 Grad. Mega-Perfekt.

Was macht Keith Richards, wenn es dennoch droht zu regnen?

Jeder Rolling Stone hat bestimmte Pre-Show-Rituale. In der Regel hören die Musiker Musik, um sich zu zerstreuen. Keith Richards dagegen ist ein Schamane: Falls Unwetter droht, führt er einen Voodoo-Tanz auf. Leider nicht vor Publikum.

Ach, schön. Und welche Songs spielen die Rolling Stones?

Die „No Filter“-Setlist variiert nur minimal. In der Regel spielt die Band pro Konzert einen abweichenden Song, der per Fan-Voting bestimmt wurde.

In Manchester brachten die Stones folgende Stücke:

Jumpin‘ Jack Flash

It’s Only Rock ’n‘ Roll (But I Like It)

Tumbling Dice

Shattered

Just Your Fool

Let’s Spend the Night Together (Fan-Wahl)

Like a Rolling Stone

You Can’t Always Get What You Want

Paint It Black

Honky Tonk Women

You Got the Silver

Before They Make Me Run

Sympathy for the Devil

Miss You

Midnight Rambler

Start Me Up

Brown Sugar

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction

Wie wird für meine Sicherheit gesorgt?

Wir zitieren aus den Sicherheitsbestimmungen des Olympiastadions: „Ihre Sicherheit hat für die Künstler und uns als Veranstalter höchste Priorität. Wir möchten daher darauf hinweisen, dass es an den Eingängen zum Konzertgelände strenge Kontrollen geben wird. Wir bitten Sie, die Regelungen zu „Taschen und verbotenen Gegenständen“ sorgfältig zu lesen und zu beachten. Auf dem Gelände sind ausschließlich Taschen und Brustbeutel mit einer maximalen Größe eines Din A5-Blattes erlaubt (14,8 x 21cm). Bitte lassen Sie größere Taschen als die oben genannten zu Hause, sie dürfen nicht mit auf das Veranstaltungsgelände genommen werden.“

Ich würde Mick Jagger gerne in Berlin sehen, vor dem Konzert. Wo und wie?

Wir wissen noch nicht, wo die Rolling Stones vor ihrem Konzert in Berlin absteigen werden, wir wissen nicht, wie lange sie in der Hauptstadt bleiben.

Aber wir haben da so eine Idee, wo Mick Jagger sich am Abend davor rumtreiben könnte. Sein Bruder Chris Jagger ist in Berlin – und tritt im Club Quasimodo auf. Schaut Mick vorbei?