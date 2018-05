Rituale: So wärmen sich die Rolling Stones vor den Konzerten auf

In drei deutschen Städten stellt Jack White die neuen Songs seiner Platte „Boarding House Reach“ live vor.

„Boarding House Reach“ ist bereits das dritte Solo-Album von Jack White. Möglicherweise ist es das bisher ambitioniertestes Werk des ehemaligen White-Stripes-Kopfs - mit Songs, die gleichzeitig zeitlos und modern sind. Dabei decken die 13 Titel eine stilistische Bandbreite von Rock’n Roll, Proto Punk, Gospel Blues, Country bis hin zu Electro, Hard Funk und Hip Hop ab. Jack White schrieb „Boarding House Reach“ in völliger Isolation in einem spartanischen Apartment, aufgenommen und produziert wurde es dann in den Sear Sound Studios in New York, den Capitol Studios in L.A, sowie im hauseigenen Third Man Studio in Nashville. Neben dem Gesang spielt…