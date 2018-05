Rolling-Stones-Geheimtipp: HIER könnten Sie Mick Jagger in Berlin treffen

Wir wissen noch nicht, wo die Rolling Stones vor ihrem Konzert in Berlin (22. Juni 2018) absteigen werden, wir wissen nicht, wie lange sie in der Hauptstadt bleiben. Nur, dass sie an eben jenem Konzerttag auf der Bühne des Olympiastadions stehen, das scheint natürlich klar.

Weiterlesen Kooperation Gewinnen: VIP-Paket für das ausverkaufte Konzert der Rolling Stones in Berlin ROLLING STONE verlost ein exklusives VIP-Paket für das Konzert der Rolling Stones am 22.06.2018 in Berlin

Aber wir haben da so eine Idee, wo Mick Jagger sich am Abend davor rumtreiben könnte. Sein Bruder Chris Jagger ist in Berlin – und tritt im Club Quasimodo auf.

Chris Jagger im Quasimodo

Wie wahrscheinlich ist es, dass Mick den Gig des vier Jahre jüngeren Bruders besucht? Hm. Wäre der weltberühmte Stone im Publikum des Jazzclubs, dürfte sich keiner mehr auf den Auftritt Chris Jaggers konzentrieren können – die Show wäre ihm, der 2017 immerhin ein Album mit dem optimistischen Titel „All The Best“ veröffentlichte, wohl gestohlen.

Weiterlesen Rolling Stones: Uncooler Dad Mick Jagger stalkt Sohn auf Instagram Mick Jagger kommentiert auf Instagram die Fotos seines Sohns Lucas. So richtig souverän kommt der Rolling-Stones-Sänger dabei nicht rüber.

Unser Tipp: Wahrscheinlichkeit eines Besuchs im Publikum – unter 10 Prozent. Je nachdem, wie viele sich durch unseren Artikel angesprochen fühlen und nun ins Quasimodo pilgern: dann unter 5 Prozent. Aber: Mick kommt gelegentlich tatsächlich zu seinem Bruder auf die Bühne.

Chris Jagger ist auch kein Unbekannter. Er arbeitete an Stones-Alben mit („Dirty Work“, „Steel Wheels“), Kollegen wie Dave Stewart und David Gilmour unterstützten ihn auf seinen eigenen Platten.

Weiterlesen ROLLING STONE im Juni 2018: Keith Richards im Interview + großes Stones-Live-Special Der neue ROLLING STONE ist da! Themen diesmal: Keith Richards im Interview, großes Stones-Live-Special, Roger Daltrey, Arctic Monkeys, Wladimir Kaminer, Fleetwood Mac, Nathaniel Rateliff, Neko Case, Jeff Lynne plus RS-Reportage „Besseres Leben“.

Dass Chris beim Konzert der Rolling Stones im Olympiastadion dabei ist, ist wiederum sehr unwahrscheinlich: Er macht am 22. Juni den Support bei Nena in der Berliner Zitadelle.

Jetzt die richtg schlechte Nachricht: Es gibt keine Karten mehr für Chris Jagger!

Mick und Chris Jagger live:

https://www.youtube.com/watch?v=_05eBtKEH3I Video can’t be loaded: Mick Jagger in Barnes (https://www.youtube.com/watch?v=_05eBtKEH3I)