Rolling Stones kündigen „Scarlet“-Video an

Vier LPs bzw. vier CDs umfasst das Set

Die Rolling Stones haben am Donnerstag (09. Juli) das Reissue ihres 1973er-Albums „Goats Head Soup“ angekündigt. Der Edition werden drei bislang unveröffentlichte Stücke beigefügt sein – „Criss Cross“, „Scarlet“ und „All The Rage“. Dazu gibt's Demoversionen, Outtakes und Live-Mitschnitte. Das Set erscheint am 04. September. https://www.youtube.com/watch?v=SP73-cOHuHU&src=Linkfire&lId=c41a328a-24c0-491d-9449-30c85e3a85ef&cId=3969a599-2988-11e7-9fd0-066c3e7a8751 Das Set erscheint in einer 2-Tonträger-Fassung, als auch in einer Deluxe-Edition auf vier LPs und vier CDs. Enthalten sind darin das Konzert „Brussels Affair“, aufgenommen in der „Forest National Arena“ im Oktober 1973, außerdem ein 120-Seiten-Buch mit Fotos und Essays und vier Poster-Repros von 1973 – zusammengerollt, wie vermerkt wird, um das Package nicht…