Am 03. August spielen die Rolling Stones in der Berliner Waldbühne.

Es ist der vierte Gig der Band in der Berliner Location, nach dem Knochenbrecher-Auftritt von 1965 sowie zwei weiteren Konzerten 1982 und 2014.

Zum Abschluss der „Sixty“-Tournee kommen sie nun also dorthin zurück. Es wird ihr erster Auftritt ohne Charlie Watts sein. 20.000 Tickets gehen in den Handel. Der Vorverkauf ist am Mittwoch (29. Juni) um 12 Uhr mit einem exklusiven Presale bei Eventim gestartet.

Der Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen beginnt am 1. Juli 2022 ebenfalls um 12 Uhr.

Rolling Stones live in Berlin 2022 (Waldbühne): Ticket-Preise

Die Preise variieren zwischen 238,65 Euro und 599 Euro.

Es gibt bei regulären Tickets fünf Preiskategorien. Für einen Stehplatz im Diamond Pit, der Top-Kategorie 1, zahlt man 560,65 Euro. Die vier anderen Kategorien sind Stehplätze mit freier Sitzplatzwahl. Für Kategorie 3 zahlt man 296, 15 Euro.

Natürlich gibt es auch VIP-Pakete. Für Paket 2 (mit Sitzplatz Kategorie 2, VIP-Merchandise und exklusivem Einlass) zahlt man 599 Euro. Das „Tattoo You“-Paket (mit Sitzplatz Kategorie 3, VIP-Merchandise und exklusivem Einlass) kostet immerhin noch 499 Euro.

Stand: 29. Juni, 12:15 Uhr