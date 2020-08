Rolling Stones: „Scarlet“-Musikvideo veröffentlicht

Wir präsentieren den neuen Song von Someday Jacob

Im Zuge ihres mittlerweile vierten Albums „Oxygen Will Flow“, welches am 29. Mai erschien, veröffentlichen Someday Jacob nun ein Musikvideo zur Single „Always On The Run“. Sänger Jörn Schlüter erinnert sich noch genau an den Moment, in dem das Lied entstand, war es doch die Vorgabe für die restlichen Lieder des Albums. Ein Aroma, eine Farbe, ein Gefühl „Es fängt immer irgendwie an: 'Always On The Run' war der erste Song, der für unser neues Album entstand. Das Riff hat für uns so ein Aroma oder eine Farbe oder ein Gefühl, das wir für alle folgenden Songs – oder jedenfalls…