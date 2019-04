Roskilde Festival 2019: Tickets gewinnen!

Für die neue Dokumentation „Dead Good“ hat der Sänger eine alternative Version seines „Disintegration“-Songs aufgenommen.

The-Cure-Sänger Robert Smith hat eine neue Version seines Songs „Pictures of You“ veröffentlicht. Der Track wurde zusammen mit Keyboarder Roger O'Donnell und dem Londoner Streichquartett Voluté für die neue Dokumentation „Dead Good“ aufgenommen. Smith kündigte die alternative Variante „Pictures of You“ – vom 1989 erschienenen Album „Disintegration“ – über einen Tweet der Band-Seite an. https://twitter.com/thecure/status/1112925516854525956 Am Wochenende (29. März) wurden The Cure in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. In einem Interview mit dem ROLLING STONE gab Robert Smith anschließend neue Details zum bevorstehenden Album bekannt. Die Doku „Dead Good“ wird wie folgt beschrieben: „In Brighton, Großbritannien, hat eine…