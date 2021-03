Rudy Giuliani rief nach seiner Skandal-Szene in „Borat 2“ die Polizei

Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag, Tom Williams. All rights reserved.

Rudy Giuliani hatte ein nicht so einfaches Ende des Jahres 2020. Denn der mühevolle Versuch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump im vergangenen Jahr zu unterstützen, brachte etliche Presse-Debakel mit sich. Man denke allein an die Konferenz, die vor einer Landschaftsgärtnerei stattfand.

Auch wurde er einer der wichtigsten Protagonisten des aktuellen „Borat Anschluss Moviefilm“ – ob er wollte oder nicht. Diesbezüglich wurde nun bekannt: Giuliani wollte Schauspieler Sacha Baron Cohen und seine komplette Crew ins Gefängnis bringen.

So berichtete „Deadline“ am Samstag (20. März 2021) über eine Aussage der Produzentin Monica Levinson. Während der Produzentenvereinigung von Amerika erzählte sie: „Er behauptete, dass wir zu der Zeit versucht haben, ihn zu erpressen – wir haben um nichts gebeten.“ Zudem ergänzte sie, dass er alle seine New Yorker Polizisten zusammenrief und sagte, „dass Erpressung ein Bundesverbrechen sei.“

Des weiteren berichtet das Branchen-Portal, dass es Giuliani gelang, die Filmcrew auszusperren und versuchte sie dazu zu zwingen, neues Equipment zu beschaffen. Das Material gelang in dem Moment glücklicherweise aus dem Hotelzimmer. Levinson erklärte, dass ebendas immer als erstes mitgenommen wird und fügte an: „Wir haben die Bänder in unseren Hosen versteckt. Es gibt immer Wege, um sicherzustellen, dass wir die Daten herausbekommen.“

Schlussendlich hat Rudy Giuliani es nicht geschafft, das Filmteam für etwas verhaften zu lassen, was sich offenbar im Rahmen des Legalen bewegte.

Die öffentlich diskutierte Skandal-Szene zeigt Rudy Giuliani mit Schauspielerin Maria Bakalova. Diese hielt er zu diesem Zeitpunkt für 15 Jahre. Während die Kameras liefen, sah es aus, als würde er, auf dem Bett sitzend, versuchen seine Hose auszuziehen.

Während er in zwei Kategorien für den Schmäh-Filmpreis Goldene Himbeere nominiert wurde, wurde Bakalova für einen Oscar nominiert.

