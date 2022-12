„Rumours“-Fake-Hoden von Mick Fleetwood versteigert

Im Februar 1977 erschien „Rumours“ von Fleetwood Mac. Das elfte Album der Band gehört mittlerweile zu den weltweit meistverkauften Alben. Musikalisch und inhaltlich ist es geprägt von den Problemen der Bandmitglieder – Trennungen, Betrug und Drogen.

Unverkennbar ist das Cover-Foto. Zu sehen sind Stevie Nicks und Mick Fleetwood. Nicks trägt ein schwarzes Kleid mit Trompetenärmeln, das sie in einer tänzerischen Bewegung in Szene setzt. Fleetwood steht vor ihr, ein Bein auf einem Hocker und zwischen seinen Beinen baumeln zwei hölzerne Kugeln.

Die Holzperlen standen am vergangenen Wochenende zur Versteigerung und haben für 128.000 Dollar den Besitzer gewechselt. Umsonst zu diesem kuriosen Stück bekommt der Käufer die Geschichte, wie die Kugeln als „Fake-Hoden“ zwischen Fleetwoods Beine gekommen sind. Es handelt sie nämlich um Toilettenketten, die der Band-Gründer bei einem seiner ersten Auftritte in einem Club geklaut hatte. Anschließend band er sie sich an die Hose und ging mit ihnen auf die Bühne. So sind die Kugeln zu seinem Glücksbringer geworden. Das Cover spielt mit der offensichtlichen Präsentation der Kugeln auf diese Geschichte an, erfreut sich aber auch an der offensichtlichen Zweideutigkeit.

Neben den Holzkugeln wurden auch Instrumente, Kleidung und Bühnenausrüstung versteigert. Darunter befanden sich auch persönliche Gegenstände von Christine McVie. Das Kleid, das sie auf der Rückseite des „Rumours“-Covers trug, wurde für 56.250 Dollar verkauft. Die Sängerin, Keyboarderin und Songschreiberin verstarb am 30. November 2022 im Alter von 79 Jahren.