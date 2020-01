Rush: Neues Statement nach Neil Pearts Tod

Das Genre hatte nie ein präziseres und geradezu akribisch geformtes Percussion-Spiel zu sehen bekommen. Mitte bis Ende der Siebzigerjahre, im Höhepunkt seiner High-Prog-Bestrebungen, offenbarte sich Neil Peart nicht nur als ein begeisterter Handwerker sondern auch als ungemein ambitionierter Künstler

04. Neil Peart (Rush) Als Neil Peart 1974 zum ersten Mal für Rush vorspielte, hörten seine zukünftigen Bandkollegen in ihm die Chance, endlich ihrem unsterblichen Fan-Sein für The Who Folge zu leisten. „Wir waren alle mächtig beeindruckt von Neils Schlagzeugspiel“, erinnert sich Gitarrist Alex Lifeson in einem Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE. „Es war ziemlich „Keith-Moon-artig, sehr lebendig, wie er so mit voller Wucht auf seine Trommeln einschlug.“ Ironischerweise entpuppte sich aber Pearts Hinterlassenschaft, wie im Rock-Schlagzeug gespielt wird, als das komplette Gegenteil von Moons Beitrag: Das Genre hatte nie ein präziseres und geradezu akribisch geformtes Percussion-Spiel zu sehen…