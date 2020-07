Ryan Adams sagt erneut „Sorry“ und wünscht sich Karriere zurück

Foto: Getty Images for The Chris Corne, Kevin Mazur. All rights reserved.

auch interessant

Ryan Adams teilt erneut ein Statement, in dem er sich zu den gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfen äußert. Dies sei nicht „dieselbe leere, schwachsinnige Entschuldigung, die ich immer benutzt habe, wenn ich zur Rechenschaft gezogen wurde.“ Im selben Post spricht er dann über neue Musik, an der er arbeitet.

Im Februar 2019 wurden Missbrauchsvorwürfe gegenüber Adams in der „New York Times“ veröffentlicht. Mehrere Musiker(innen) äußerten sich über das verletzende Verhalten des 45-Jährigen, darunter dessen Ex-Frau Mandy Moore.

Entschuldigung und Werbung für neue Songs

Adams wies die Vorwürfe damals von sich, seiner musikalischen Karriere fügten die Anschuldigungen dennoch einen Knacks zu: Die Veröffentlichung seines Albums „Big Colors“ wurde abgesagt. Im Juli 2019 beteuerte er erneut, die Stories würden nicht stimmen, er wolle seine Karriere zurück, arbeiten und sei nicht interessiert an dieser „Heiligungs-Scheiße.“

Nun scheint der Musiker seine Meinung geändert zu haben. Am Freitag (03. Juli) veröffentlichte er in der „Daily Mail“ eine Erklärung, in der er zugibt, dass er „während meines Lebens und meiner Karriere Menschen misshandelt hat.“

„Ich kann nur sagen, dass es mir leidtut. So einfach ist das. In dieser Zeit der Isolation und des Nachdenkens wurde mir klar, dass ich in meinem Leben bedeutende Veränderungen vornehmen musste“, schreibt Adams. „Ich bin über den Punkt hinaus, an dem ich mich entschuldigen würde, nur, um vom Haken gelassen zu werden.“

„Es gibt keine Möglichkeit, die Menschen davon zu überzeugen, dass es dieses Mal wirklich anders ist, aber das ist der Mühlstein, den ich aufgrund meiner Taten mit mir herumtragen muss“, erkennt der Sänger.

Daraufhin wechselt er das Thema und erklärt, er habe „genug Musik geschrieben, um ein halbes Dutzend Alben zu füllen.“ Eine direkte Entschuldigung an die Opfer gibt es in dem Statement nicht.

Vielleicht aber in seinen neuen Songs? „Einige dieser Lieder sind wütend, viele sind traurig, aber die meisten von ihnen handeln von den Lektionen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe. Diese sind Ausdruck meiner tiefsten Reue.“