Scheidung! Aus und vorbei für Kim Kardashian und Kanye West

Die Scheidungspapiere sind eingereicht – Talinda Bennington und der Feuerwehrmann Michael Fredman wollen aber Freunde bleiben.

Talinda Bennington und ihr Ehemann Michael Fredman haben nach einem Jahr Ehe die Scheidung eingereicht. Die Witwe von Chester Bennington erklärte den Schritt auf Instagram. „Ich kann jetzt bekanntgeben, dass Michael und ich uns entschieden haben, unser Leben als Freunde weiterzuführen. Eine Scheidung ist nie einfach, aber in unserem Fall ist es das Beste. Wir bleiben gute Freunde und er bleibt ein wichtiger Teil im Leben meiner Kinder“, so Bennington in einem Story-Post. Mit Chester Bennington hatte sie drei Kinder – Sohn Tyler und die Zwillinge Lily und Lila. Dass Talinda Bennington seit dem Tod von Linkin-Park-Sänger von anderen für…