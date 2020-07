Im August 2021 setzen Rammstein ihre Nordamerika-Tournee fort

Rammstein haben die neuen Tour-Termine für Nordamerika bekannt gegeben, die wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ausfallen mussten. Der erste Termin wird nun der 22. August 2021 sein, die Band startet dann im kanadischen Montreal. Das Ende wird am 01. Oktober 2021 im Mexico City gefeiert (alle Termine unten). Das für Washington, D.C. geplante Konzert wird ausfallen. Im Post sind auch detaillierte Infos zu Ticket-Umtauschmöglichkeiten für diejenigen Besucher, die die neuen Termine nicht wahrnehmen können, hinterlegt: „The tour will now begin on August 22, 2021 in Montreal and end on October 1, 2021 in Mexico City; the full list of…