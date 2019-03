„Schlechteste Band der Welt“? Imagine-Dragons-Sänger antwortet auf Corey Taylor

Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.

Corey Taylor war letzte Woche bei Steve Jones‘ Radioshow zu Gast. Im Interview mit dem ehemaligen Sex-Pistols-Gitarristen hatte der Slipknot-Sänger den Dauerstreit zwischen ihm und Nickelback-Frontmann Chad Kroeger Revue passieren lassen. Er scherzte ein wenig mit Jones herum und bezeichnete Nickelback nur noch als „zweitschlechteste Band“. Neue Nummer eins wäre für Taylor demnach die Band Imagine Dragons.

Dan „Beleidigte Leberwurst“ Reynolds

Deren Sänger Dan Reynolds versteht scheinbar nicht so viel Spaß. Der Imagine-Dragons-Mann fühlte sich persönlich angegriffen und antwortete jetzt auf Corey Taylors Ernennung mit einigen Instagram-Posts:

„Ich habe die Tatsache überwunden, dass Jungs in anderen Bands (The 1975, Foster The People, Smashing Pumpkins, Slipknot, etc.) das Bedürfnis verspüren, aus irgendeinem Grund schlecht über meine Band zu reden“, schrieb Reynolds. „Ich verspüre eigentlich keine Wut auf sie, sondern eher eine Traurigkeit, die diese Branche annimmt und diese Mentalität sogar feiert.“

Hier können Sie die vollständige Trauerbotschaft von Dan Reynolds nachlesen: