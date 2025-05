Sean Combs mit Hammer bewaffnet zu Cassie Ventura gestürmt

Kerry Morgan sagte aus, dass ihre ehemalige beste Freundin Casandra „ Cassie “ Ventura „wie betäubt“ gewirkt habe, als Sean Combs nach dem berüchtigten Übergriff im InterContinental Hotel bei ihr zu Hause auftauchte. Mit einem Hammer gegen die Tür schlug. Und nach Ventura suchte.

Morgan beschreibt Cassie Ventura als „wie betäubt“

Morgan sagte am Montag im Prozess gegen Sean Combs wegen Sexhandels aus und erinnerte sich an die Folgen des Übergriffs im März 2016, der auf einem Überwachungsvideo festgehalten wurde. Morgan sagte, sie habe in Venturas Wohnung gewohnt, als der R&B-Sänger wenige Tage vor seiner ersten großen Filmpremiere mit einem blauen Auge auftauchte. Kurz nach Venturas Ankunft, so Morgan, sei Combs erschienen. Habe mit einem Hammer gegen die Holztür der Wohnung geschlagen. Und versucht, hineingelassen zu werden.

Cassie reagierte apathisch – Morgan war in Panik

Morgan sagte, sie habe Angst gehabt, Ventura jedoch nicht. Sie beschrieb Ventura während der Begegnung als „taub“. „Sie saß einfach auf der Couch“, sagte Morgan. „Sie hat nichts gemacht. Ich war total außer mir. Und sie war einfach, als wäre es ihr egal, ob er hereinkommt und sie umbringt.“

Ventura wollte keine Angaben machen oder sich ausweisen

Schließlich ging Combs wieder. Und etwa drei Stunden später traf die Polizei ein. Morgan sagte, sie könne sich nicht erinnern, wer sie gerufen habe. Ihr Besuch war jedoch kurz, da Ventura laut Morgan nicht kooperieren wollte. Und sich weigerte, sich auszuweisen oder mit ihnen zu sprechen.

Morgan beschrieb sich selbst als Venturas beste Freundin seit der Highschool, die sie während ihrer gemeinsamen Zeit als Models in New York City kennengelernt hatte. Während Venturas zehnjähriger Beziehung mit Combs habe sie oft miterlebt, wie Combs Ventura kritisiert habe, die sich daraufhin immer mehr in sich zurückzog und ihre „sehr selbstbewusste“ Persönlichkeit verlor. Ventura „verlor ihren Glanz“, sagte Morgan.

An anderer Stelle in ihrer Aussage sagte Morgan, sie habe Combs mindestens zweimal gesehen, wie er Ventura angegriffen habe. Einmal in Los Angeles und einmal 2013 im Urlaub in Jamaika. Beide Male, so sagte sie, mussten sie und Ventura weglaufen und sich verstecken, um Combs zu entkommen.

Gewalt und Kontrolle in der Beziehung zwischen Combs und Ventura

Bei dem Vorfall in Jamaika sagte Morgan, Combs habe sich beschwert, dass Ventura zu lange im Badezimmer gewesen sei, und sei auf die Suche nach ihr gegangen. Ein paar Minuten später hörte Morgan laut ihrer Aussage einen „kehligen, erschreckenden“ Schrei von Ventura. Morgan sagte, sie sei hingelaufen und habe gesehen, wie Combs Ventura an den Haaren durch einen langen Flur gezogen habe. Später habe er Ventura zu Boden gestoßen. Wo ihr Kopf auf den Ziegelboden aufschlug. „Ich dachte, sie sei bewusstlos“, sagte Morgan.

Morgan riet mehrfach zur Trennung – ohne Erfolg

Morgan sagte, sie habe Ventura mehrfach aufgefordert, Combs zu verlassen, aber Ventura habe geantwortet, dass sie das nicht könne, weil Combs „alles“ in ihrem Leben kontrolliere.

David James, Combs‘ persönlicher Assistent von Mai 2007 bis Mai 2009, sagte während seiner direkten Befragung am Montag ebenfalls aus, dass Ventura ähnliche Äußerungen gegenüber ihm gemacht habe. „Ich kann nicht weg“, habe Ventura James angeblich zu Beginn ihrer Beziehung zu Combs gesagt.

Cassie Ventura fühlte sich völlig kontrolliert

Morgan behauptete weiter, dass die wenigen anderen Freunde, die Ventura hatte, alle zu Combs‘ Umfeld oder seinen Angestellten gehörten. Und nachdem sie mit ihnen zusammen gewesen sei, habe Ventura Combs nicht mehr verlassen wollen. Sie „überzeugten sie davon, dass [die Beziehung] in Ordnung sei“, sagte Morgan.

Die Freundschaft zwischen Morgan und Ventura endete schließlich 2018, nachdem Combs Morgan angeblich in Venturas Wohnung angegriffen hatte. Morgan sagte aus, dass Combs sich mit einem Schlüssel, von dem Ventura angeblich nichts wusste, Zugang zu Venturas Wohnung verschafft habe. Ventura war im Badezimmer, als Combs kam, und als sie ihn hereinkommen hörte, schloss sie die Tür ab.

Combs zog Ventura an den Haaren durch einen langen Flur

Morgan sagte, dass Combs dann auf sie zuging, sie würgte und Fingerabdrücke an ihrem Hals hinterließ. Er verdächtigte Ventura des Fremdgehens und forderte Morgan laut ihrer Aussage auf, ihm einen Namen zu nennen. Morgan sagte ihm, dass sie keine Ahnung habe, wovon Combs rede. Morgan sagte dann, dass Combs „einen Holzbügel auf meinen Kopf geschleudert“ habe, wodurch sie eine Gehirnerschütterung erlitt und sich übergeben musste.

Etwa einen Monat später traf Morgan Ventura in einer Pizzeria

Danach sagte Morgan, sie habe einen Anwalt engagiert und erwäge, Combs wegen des Vorfalls zu verklagen. „Bei körperlicher Gewalt ziehe ich eine Grenze“, sagte sie der Jury. Etwa einen Monat später traf Morgan Ventura in einer zufälligen Pizzeria, wo Ventura ihr 30.000 Dollar anbot, um die Angelegenheit „zu regeln“. Dem Geld lag eine Geheimhaltungsvereinbarung bei. Morgan sagte, sie habe die Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet. Und das Geld erhalten, von dem sie annahm, dass Combs es ihr über Ventura zukommen ließ.

Combs’ Anwälte übernahmen das Kreuzverhör

Als Combs‘ Anwälte das Kreuzverhör übernahmen, sprach Morgan über einige Dynamiken in der Beziehung zwischen Combs und Ventura. Insbesondere erwähnte sie, dass Ventura manchmal eifersüchtig auf Kim Porter war – Combs‘ Ex und Mutter von drei seiner sieben Kinder –, während Morgan auch sagte, dass Combs eifersüchtig auf Venturas flüchtige Beziehung mit dem Schauspieler Michael B. Jordan war.

Ventura gab zu, eine kurze romantische Beziehung mit Jordan begonnen zu haben

Ventura gab während ihrer eigenen Aussage zu, dass sie eine kurze romantische Beziehung mit Jordan begonnen hatte, nachdem sie 2015 erfahren hatte, dass Combs Zeit mit einer anderen Frau verbrachte. Jordan war auch der Schauspieler, auf den Ventura in ihrer Klage gegen Combs vom November 2023 anspielte, in der sie auch behauptete, dass Combs „den Schauspieler angerufen und ihm gedroht“ habe, als er davon erfahren habe.

Morgan erinnerte sich während ihrer Aussage an diesen Moment. Sie sagte: „Ich erinnere mich, dass sie mit Michael B. Jordan sprach und sie zusammen Zeit verbrachten. Und [Combs] war eifersüchtig darauf.“ Jordan wird während des Prozesses nicht als Zeuge vorgeladen, wie Rolling Stone zuvor bestätigte.