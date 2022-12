Shane MacGowan ins Krankenhaus eingeliefert

Der The-Pogues-Sänger Shane MacGowan wurde ins Krankenhaus gebracht, schrieb seine Frau Victoria May Clarke auf Twitter.

Unter dem Foto ihres Mannes erklärte sie, „bitte sendet Gebete und heilende Kräfte an Shane MacGowan im Krankenhaus. Hoffentlich kommt er so schnell wie möglich wieder raus.“ Fans solidarisierten sich unter dem Tweet und wünschten ihm alles Gute und schnelle Genesung.

Please send prayers and healing vibes to @ShaneMacGowan in hospital again and really hoping to get out asap!! Thank you 🙏 pic.twitter.com/n4TUCHCVOq

— @victoriamary (@Victoriamary) December 5, 2022