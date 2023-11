Shirin David und Helene Fischer: Duett beim „Wetten, dass..?“-Finale

Am 25. November wird Thomas Gottschalk zum letzten Mal „Wetten, dass..?“ moderieren. Für die finale Show hat der 73-Jährige sich allerhand prominente Unterstützung organisiert, bevor er sich von der Bühne verabschiedet. Unter anderem haben jetzt Shirin David und Helene Fischer ein bisher unbekanntes Duett von „Atemlos durch die Nacht“ angekündigt.

Musikalische Acts und prominente Couch-Gäste

Die Abschiedsshow wird live um 20:15 Uhr aus der Baden-Arena in Offenburg gesendet und hat neben dem überraschenden Schlager-Rap-Duo noch einiges mehr zu bieten. Als weibliche Solomusikerin wird Cher für einen weiteren musikalischen Höhepunkt des Abends sorgen. Auch an Man-Power soll es nicht fehlen, weshalb Take That ebenfalls spielen werden und auch für ein Gespräch auf Gottschalks Couch Platz nehmen.

Auch die prominenten Wettpaten der letzten Show können sich sehen lassen. Der Moderator darf Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck, Jan Josef Liefers, Lena Mantler und Bastian Schweinsteiger gemeinsam mit seiner Frau Ana Ivanović im Studio begrüßen. Alle seine Gäste gab Thomas Gottschalk selbst auf seiner Instagram-Seite bekannt.

Gabelstapler, Skateboards und Krährufe

Zu den stattfindenden Wetten gibt es ebenfalls bereits einige Infos. Michelle Chevalier und Antonia Fleig werden den bei „Wetten, dass..?“ gern genutzten Gabelstapler in ihre Wette integrieren, ein etwas kompakteres Fortbewegungsmittel hat sich Felix Mayr mit seinem Skateboard ausgesucht. Bei Julia Reichert wird es um „Streifen“ gehen und Horst Freckmann wird die Runde mit Krährufen aufmischen. Eine Außenwette wird es typischerweise auch wieder geben, diese wird die Comedienne Hazel Brugger moderieren.

Apropos Moderation, diese will Thomas Gottschalk bei der finalen Show alleine, ohne Michelle Hunziker, meistern.