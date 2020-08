The Smashing Pumpkins hatten schon Anfang des Monats neue Musik angekündigt. Nun teilte die Band einen kleinen Ausschnitt davon mit den beiden Singles „Cyr“ und „The Colour of Love.“ Es ist die erste Veröffentlichung seit 2018, als ihr Album „Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun“ erschien.

Das Album wurde damals als Reunion gefeiert, weil die ursprünglichen Bandmitglieder James Iha und Jimmy Chamberlin nach mehr als 10 Jahren wieder zusammenarbeiteten.

Und in dieser Konstellation soll es wohl weiter gehen, denn die Band bestätigte nun auch, dass Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin und Jeff Schröder zusammen an einem neuen Album arbeiten. Ganz überraschend ist die Nachricht über eine neue LP allerdings nicht. Corgan verriet schon Anfang des Jahres, dass die Smashing Pumpkins 21 Songs für ein „ziemlich anderes“ Album bereit hätten.

Hören Sie sich hier „Cyr“ und „The Colour Of Love“ an:

Aber neu ist, dass sie wieder in der altbekannten Konstellation arbeiten. Corgan sagte dazu: „Dies ist die erste Platte seit ‚Machina‘ aus dem Jahr 2000, auf der ich, James und Jimmy sehr lange an etwas gearbeitet haben. Es hat eine größere konzeptionelle Basis für einen breiteren Musikbereich.“

Die neue Single „Cyr“ beschrieb Corgan mit den Worten: „Eine Seele gegen die Welt, vor dem Hintergrund wechselnder Loyalitäten und schnellerer Zeit. Für mich ist es sowohl hoffnungsvoll als auch abweisend gegenüber dem, was mit Glauben möglich ist und was nicht.“