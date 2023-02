So verabschiedet sich Madonna von ihrem verstorbenen Bruder

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Winter. All rights reserved.

Am Samstag (25. Februar) gab Madonnas Schwager – der Musiker Joe Henry – via Instagram bekannt, dass ihr älterer Bruder Anthony Ciccone im Alter von 66 Jahren gestorben ist. Die Todesursache wurde nicht genannt. Nun hat sich die „Queen of Pop“ zu dem Tod ihres Bruders geäußert: So teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto in ihrer Instagram-Story, das sie und Anthony in einer größeren Runde sitzend zeigt. Alle lachen und scheinen eine gute Zeit zu haben.

„Du hast viele bedeutende Saaten gelegt“

Unter dem Foto steht geschrieben: „Danke, dass du mich als junges Mädchen umgehauen und mich an Charlie Parker, Miles Davis, Buddhismus, Taoismus, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, expansives Denken und den Blick über den Tellerrand herangeführt hast.“ Die 64-jährige schloss ihren Text mit den Worten: „Du hast viele bedeutende Saaten gelegt.“

Joe Henry, der mit Madonnas Schwester Melanie verheiratet ist, schrieb in seinem Tribut-Post an Anthony: „Ich kenne ihn, seit ich 15 Jahre alt war, im Frühjahr unseres Lebens in Michigan, das nun schon so viele Jahre zurückliegt. Wie Bruder Dave Henry (der dieses Foto gemacht hat) hier anmerkt, war Anthony ein komplexer Charakter; und Gott weiß: wir haben uns in manchen Momenten gestritten, wie es nur wahre Brüder tun können.“

Einem Bericht des US-Blattes „Page Six“ zufolge soll Anthony Ciccone jahrelang mit Alkoholismus zu kämpfen gehabt und sogar auf der Straße gelebt haben. Das Verhältnis von Madonna und ihrem Bruder soll eher angespannt gewesen sein. Die „Daily Mail“ berichtete 2011, dass Madonna ihm einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik bezahlte. Dennoch warf er ihr öffentlich mangelnde Unterstützung vor.